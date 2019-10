View this post on Instagram

[Goal-Cam]33R Goal-Cam ⠀ 5월 5일 수원FC 통산 300호 골을 기록했던 그 골대, 그 상대, 그 선수! 아니에르의 발리 슛! 논스톱 발리 슛으로 성공한 '영광'스러운 수원FC 선제골! ⠀ 33R Goal-Cam에서 만나보세요❤💙 ⠀ 골캠 촬영 : 대학생운영단-호베네스(이제준) ⠀ #수원FC #SuwonFC #TimetoPlay #Goalcam #glory_아니에르