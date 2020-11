VIDEO | Frank Liivak: meil olid Itaalia vastu omad võimalused, mis võinuks sama hästi väravatega lõppeda

Teatavasti kaotas Eesti Firenzes Itaaliale 0:4. Kaks väravat sündisid teisel poolajal penaltitest. Liivak tegi selles mängus kaasa kõik 90 minutit.

"Kaotus on kaotus. 4:0 ei ole kõige ilusam tulemus. Eks tuleb sellest mängust positiivsed asjad kaasa võtta ja teha omad järeldused. Kaks kõige tähtsamat mängu on meil alles ees," viitas Liivak Rahvuste liiga heitlustele pühapäeval Põhja-Makedoonias ja kolmapäeval Gruusias.

Eesti Jalgpalli Liidu pressiesindaja küsimusele, mis Eestil ründemängus puudu jääb, vastas Liivak: "Ei oska öelda, kas midagi puudu jääb. Kui sa vaatad meie eelmisi mänge, siis seal oleme just rünnaku käima saanud. Eilne vastane Itaalia, pole midagi teha, on ikkagi maailmaklassist. Samas olid ka meil omad võimalused, mis võinuks sama hästi väravatega lõppeda."

Eesti koondis jäi veel peale mängu kaheks päevaks Itaaliasse laagrisse. "Täna (eile - toim) olid treeningutel erinevad grupid. Need, kes said kolmapäeval rohkem mängida, said natuke rohkem puhkust, kes vähem, tegid natuke intensiivsema treeningu. Täna juba alustame järgmiste mängude ettevalmistust."

Liivak tõdes, et Rahvuste liigas tabeliseisu tõttu enam midagi tagasi hoida ei ole. "Kui sa vaatad meie tabeliseisu, siis selg on vastu seina. Peame need mängud võitma. Kindlasti ei taha viimaseks oma grupis jääda," ütles ta.