VIDEO, FOTOD JA BLOGI | Eesti jalgpallikoondist tüürib järgmised kaks aastat šveitslane Thomas Häberli, tiimis veel neli abitreenerit

Eesti koondise peatreeneri pressikonverents

Pressikonverents on lõppenud. "Jääme ootama uudiseid, mis puudutavad võimalikku treeningmängu," lõpetas EJL-i infojuht Mihkel Uiboleht ürituse.

Norbert Hurt Häberli tugevustest: "Thomas on kindlasti hea persoon, läbi selle hea motiveerija. Ta suudab minna mängijateni ja neist kätte saada maksimumi. Ta on töökas ja väga nõudlik. Väga põhjalik mitmel tasandil, nii mängus kui väljaspool mängu. Ta oskab seada edu kriteeriume – suudab mõõta ka mõõtmatut. Pühendumine, kuidas jõuda tulemusteni terviklikult. Ta on ise mänginud ja töötanud kõrgel tasemel ja mõistab hästi seda, et mäng peab olema terviklikult tasakaalus. Selleks, et olla rünnakul edukas, peab olema kaitse tugev – ta näeb seda mängu küllaltki selgelt tasakaalus. Need on tema põhiväärtused."

Aivar Pohlak: "Thomas viitas sellele, et A-koondise mänedžer on sõprusmängu kallal kõvasti töötanud. 12. jaanuariks oli kokku lepitud üks maavõistlus, mis kahjuks eile tühistati. Minu andmetel on jõutud nii kaugele, et uus laagripaik samaks kuupäevaks uue mänguga on kokku lepitud. See mäng on ühe korraliku Euroopa keskmikklubi vastu. Laager ja mäng on vajalik, sest enne valikmängu Tšehhiga on meil ainult kaks päeva. Nii et abiks seegi."

Aivar Pohlak vastates küsimusele, mida peab ta silmas Saksa kultuuriruumi all: "Peame silmas Saksa jalgpalli. Kui Šveits kirjeldas enda jaoks kunagi ära selliselt, et nad tahavad olla Bundesliga välisturg number üks, meie tahaksime olla sellises positsioonis, et nad hakkaksid meid märkama ja läbi selle oleks meil võimalus sinna siseneda treenerite või mängijate kaudu."

Aivar Pohlak vastates küsimusele, kas Thomase rolliks jääb selgelt ainult A-koondis: "Ei oota [kaasa rääkimist noortekoondiste asjus], kuigi ilmselt paratamatult see juhtub. Thomase fookus on tippjalgpall."

Thomas Häberli: "Lõppude lõpuks pead teadma, kuidas rünnata, aga kuidas ka kaitsta. Peame igas faasis õigesti mängima. Peame leidma tasakaalu rünnaku ja kaitse vahel, aga peame olema paremad ka üleminekul."

Thomas Häberli 16-mängulisest võiduta seeriast: "Minevik ei võrdu tulevikuga. Peame seda muutma. Ja teeme seda kindlasti. Aga me peame selleks tööd tegema ja oma ülesandeid väljakul täitma. Rääkimine ei aita, peame seda tegema. Meil peab olema hea tiim. Väikse riigina peame seda tegema kõik koos ühes suunas ja tulemused tulevad ise järele."

Thomas Häberli: "Olen palju Eesti mänge näinud. Peame tööd tegema. Väike riik peab kõvasti töötama, et jalgpalli kvaliteeti parandada. Lõppude lõpuks peame ka jooksma, sest jalgpall ei ole ainult palliga mäng."

Thomas Häberli: "Mulle ei meeldi rääkida minevikust. Nad töötasid kõvasti, aga tulemus polnud hea. Analüüsisime seda. Mart Poom teadis natuke, mis seespool toimus. Aga me tahame areneda, mitte minevikku vaadata. Minevik on minevik ja me alustame uuelt lehelt."

Thomas Häberli Vassiljevist: "Mul on hea meel, et mul on tohutu kogemuse ja hea kvaliteediga mängija. Ta mängib meeskonnas olulist rolli."

Aivar Pohlak Roban Ubakivi intervjuust Õhtulehele: "Olen Ubakiviga töötanud koos alates 1983. aastast. Sellest väga pikka aega õlg õla kõrval. Nagu ma ütlesin, siis Ubakivi väga tugevad kultuurilised tähendused, tema tähendus rahvusliku jalgpallikultuuri taastamisel on hindamatud. Ta on 24-25 aastat olnud jalgpallist kaugel. Kui me vanasti Ubakiviga õhtul peale trenni lahku läksime, siis umbes selliselt, nagu ta praegu intervjuu andis. Ta tulistas kõik auklikuks, mis võimalik, aga hommikul olime taas õlg õla kõrval. Kui meil midagi on täna väärtuslikku, siis on see loogika ja visioon, millele tuginedes oleme edasi liikunud. Saadaksin siit Rommile parimad tervitused!"

Aivar Pohlak: "Me oleme ju liikunud selle Saksa jalgpalli kultuuriruumi suunas. Seda on varem ka kirjeldatud. Mingi nurga alt me soovime sellesse ruumi siseneda ühel või teisel moel. Oleme aastaid vaadanud sellise nurga alt, et kuidas leida sellest kultuuriruumist sobivat koondise peatreenerit. See protsess on keeruline, sest välistreenereid lähemalt tundma õppida on väga keeruline. Viimastel aastatel on see läbi Thomase õnnestunud. Oleme alati olnud pigem seda usku, et otsime treenerit, kes on pigem oma karjääri alguses kui lõpus. Selliselt on olnud ka edukamate välistreenerite puhul neid ühendav joon. Miks Saksa kultuuriruum? See on suurtest jalgpallidest see, kuhu me pigem ajalooliselt kuulume. On loogiline, et soovime jalgpalliliselt sellesse ruumi siseneda. Ilma selleta on väga keeruline jalgpallis läbi lüüa. See on ka see, mis tekitab ülevat või teistsugust tunnet. Mis puudutab eestlasest treenerit, siis jagan Roman Ubakivi vaadet, kelle suurem tähendus ongi just kultuuriline. Jah, ma tahaks ka väga, et Eesti treenerid oleksid Eesti koondise juures, aga see on pikem protsess, et nad saaksid küpseks. Kui praegu tõesti vaadata lausa viimast 20 aastat, siis viimase kahe peatreeneri jaoks on olnud kindlasti see koondise juhtimine kõige keerulisem protsess. Üheks põhjuseks oli selle juures ka see, et oli vaja viia läbi põlvkondade vahetus küllaltki ebamugavates tingimustes ja kõrgetes ootustes pärast 2012 play-off'i jõudmist. Tänapäeva ühiskonnas survet talumata pole võimalik toime tulla, aga see kohati oli üle igasuguse mõistuse. Mis puudutab Igor Prinsi, siis jalgpalliliit on teinud temaga erineva nurga alt koostööd, viimati on ta olnud U-21 peatreener ja paralleelselt töötanud Pärnu jalgpalliklubis esiliigas. Ütleme nii, et Igori kandidatuur ei olnud A-koondise juures arutlusel, ja ma arvan, et Igor on seda tüüpi vanema kooli treener, kes on adapteerunud praegusesse aega ka, aga ma arvan, et A-koondis läheb juba natuke teistel teedel. Seal on rohkem vaja ratsionaalset kui emotsionaalset juhtimist. Ratsionaalne ja emotsionaalne peavad olema A-koondises rohkem tasakaalus kui vana kooli treeneritel tavapärane."

Thomas Häberli MM-valikturniiri eesmärkidest: "Punktide väljakäimine pole minu jaoks hea eesmärk. Peame keskenduma oma esitusele ja tulemused tulevad järele. Me teenime punkte! Eesmärk on võita ka Balti karikas, mida tahame käes hoida. Üritame kõvasti, et midagi võita!"

Thomas Häberli: "Kuni juunini reisin Eesti ja Šveitsi vahel, pärast seda kolib kogu pere Eestisse, et olla lähemal liigale ja mängijatele. Pean veel sellega kuus kuud ootama."

Thomas Häberli: "Arvan, et Eesti on hea koht koondisetreeneri karjääri alustamiseks. Mul on hea meel näha, kuidas eestlased töötavad. Nad on motiveeritud ja tahavad areneda. Ma tahan töötada inimestega, kes tahavad iga päev paremaks saada. Tunnen seda Eestis. Minu jaoks oli selge, et kui võimalus tuleb, ütlen ma "jah"."

Thomas Häberli: "Alustan pärast pressikonverentsi mängijatega rääkimist. Mõnedega olen juba rääkinud. Eile rääkisin ühe-kahe mängijaga tulevikust. Loodan varsti kogu tiimi näha."

Thomas Häberli: "On selge, et kõik sõltub mängijatest. Ei saa öelda, et peaksime mängima kindla süsteemi järgi. Oleneb, kes on saadaval. Selle ümber ehitad süsteemi. Tahame mängida õiget kaitset, õiget rünnakut. Tahame kohandada mängu ka vastase järgi, aga meil peab olema oma stiil. Esmalt kogume mängijad kokku, siis hakkame vaatama, mis meie stiil on."

Mart Poom: "Ma loodan, et oma mängijakarjääriga ja treeneritööga olen kogenud nii mõndagi ja loodan oma kogemustega olla abiks ka uuele treeneritiimile. Usun, et anname endast parima ja proovime tuua fännidele positiivseid emotsioone."

Andres Oper: "Kui me valmistusime U17 turniiriks, siis kohtusime Thomasega Šveitsis. Rääkisime põgusalt standarditest ja ründajate liikumistest üldse. Väga mõnus jutuajamine oli. Mõnus on tagasi olla. Saab edasi töötada ründajate poole ja standarditega, mis peatreener soovib."

Norbert Hurt: "Tutvusin temaga viis aastat tagasi Baselis, kui käisime nende tööga tutvumas. Noortekoondisega töötades sain kohe aru, et ta näeb jalgpalli oma Šveitsi tasemelt. Saime aru sellest, mida eeldab kõrgem tase, eelkõige kaitsetöös. Persoonina selgelt hea persoon, kellega koos töötada. Selline, kes hindab väga inimest kui tervikut. Mõistab seda, et potentsiaali realiseerides peavad olema väärtused ja põhimõtted paigas."

Thomas Häberli: "On au töötada Eesti koondisega. Olin professionaalne jalgpallur Šveitsis ja alustasin siis treeneritööd esmalt noortega. Olen siin ja mul on hea meel. On selge, et ootan põnevusega, et saaks alustada."

Thomas Häberli: "Tere!"

"Loomulikult on Thomasel kui välismaalasel selles osas mõnevõrra kergem. Soovin uuele tiimile edu järgnevatel aastatel."

Aivar Pohlak: "Täpselt sama oluline on ka teine mõte... Me hindame ja te hindate, kui ma nüüd ajakirjanikest räägin, koondist eelkõige tulemuste järgi ja see on kahtlemata ka õige, sest Eesti jalgpallikoondis on selline koht, kus mängitakse tulemuse peale. Ja kuigi mingitel perioodidel võivad ka ülesehituslikud tähendused omada suuremat ja väiksemat rolli, siis tulemused jäävad primaarseks ja selle kaudu tuleb hinnata ka teisi aspekte, muu hulgas ka näiteks meeskonna komplekteerimist. Peaksin üle rõhutama, et kõik jalgpallihuvilised soovivad, et koondise treener saaks tegutseda vabalt, ja jalgpalliliit seda on ka treenerile alati võimaldanud. Koondise treener saab realiseerida oma nägemust. Täpselt sama oluline on, et seda survet ei pandaks koondise treenerile peale ka mujalt, sealhulgas läbi ajakirjanduse. Me kõik teame, et on rumal või naiivne reageerida kõigele sellele, aga Eesti ühiskond on juba üles ehitatud nii, et ilma sellele reageerimiseta on eestlasel väga keeruline eksisteerida."

Aivar Pohlak: "Uue tsükli juurde tulles... Tarmo Lehiste sõnastas: me ei tohi enam mingil juhul sattuda olukorda, kus uus treener alustab nullist ja jõuab mingil hetkel järeldusteni, milleni jõuti juba varem. Sellesse tsüklisse tahame kindlasti minna teistmoodi ja võtta kaasa kogu kultuurikihi, mille kõik eelnevad treenerid on kogenud ja aru saanud ja milleni jõudnud."

Aivar Pohlak: "Tahaksin korraks pöörduda tagasi eelmise tsükli juurde. Tänan Karel Voolaidu, et ta koondise jaoks keerulisel perioodil tuli koondisele appi ja kes pidi seetõttu töötama erakordselt keerulistes tingimustes. Öeldakse, et see on mingit pidi palga sees. Tõepoolest, sellise surve all töötamise kogemust kõrvalt vaadata oli minu jaoks ka esmakordne. Perioodi kokkuvõtteks tahaksin öelda juba varem välja öeldud mõtte: Karel tõi meile igasse liini uue liidri ja see on tõenäoliselt see kultuurikiht, mille kindlasti saame kaasa võtta uude tsüklisse, et selle peale ehitada järgmist edu. Kindlasti on meie soov näha Karelit veel kunagi tagasi koondise tüüri juures. Ta on ka ise avaldanud soovi ja valmidust jätkata sellest punktist edasi pigem treeneri kui treenerite koolitajana."

Aivar Pohlak: "Kuigi Thomas oli juba selles protsessis favoriit, siis jalgpalliliit tegi väga põhjaliku taustauuringu ja pakkus juhatusel ka alternatiivseid kandidaate. Tegelikult oli Thomas meie alternatiivseks kandidaadiks, kui oleksime pidanud kiirelt reageerima eelmises tsüklis."

Aivar Pohlak oli koroonahaige lähikontaktne ning annab seetõttu kommentaare Saaremaal asuvast kodust.

Aivar Pohlak: "Olen sunnitud olema isolatsioonis, sest olin lähikontaktne ühe haigestunuga."

Kõigepealt saab sõna jalgpalliliidu president Aivar Pohlak, kes viibib oma kodus Saaremaal. Ülejäänud osalised on A. Le Coq Arena pressikonverentsi saalis.

Pressikonverents algas!

Tere hommikust! Oleme pressikonverentsi ootuses. Toome räägitu ja kuuldu ka teksti kujul operatiivselt lugejateni.