VIDEO | Erik Sorga lõi Joel Lindpere endise koduklubi vastu kaheksandal lisaminutil võiduvärava

Koduväljakul mänginud Red Bulls domineeris küll kohtumist, tehes 17 pealelööki Unitedi viie vastu, kuid väravani kodumeeskond siiski ei jõudnud. 90. minutil tõi Unitedi loots Ben Olsen väljakule aga Sorga, kes näitas koheselt aktiivsust üles nii kaitses kui rünnakus.

Mängu kaheksandal lisaminutil jõudis Sorga ka sihile, kui eestlane sai nurgalöögi järel karistusala lähistel palli kätte ning tulistas värava peale. Vastaste puurilukk Ryan Mera ei suutnud palli püüa ning tõrjus selle väravasse ja Unitedi 1:0 võit oli tõsiasi.

Sorgale oli see karjääri esimene värav Unitedi särgis ametlikus kohtumises. Sümboolselt juhtus see New York Red Bullsi vastu, kus omal ajal mängis kolm hooaega Joel Lindpere.

Viimases kolmes kohtumises võiduta jäänud United hoiab MLS- idakonverentsis 10. kohta. Kaks punkti enam kogunud Red Bulls jätkab kaheksandal real.