VIDEO | Endine tippjalgpallur Valeri Karpin võttis Venemaa kuulsa blogija vastu oma Narva kodus

Kui blogija autoga läbi Narva kesklinna sõitis, oli ta väga üllatunud, et Karpin sellises "per**s" elab. Karpin vastas, et Savin eksib, sest tegemist on hoopis Euroopa keskusega.

50-aastane Karpin kinnitas intervjuus, et tahab oma pensionipõlve kindlasti Narvas veeta. "Võimalus, et tulen tagasi Narva, on 100%. Ma ei tea, kuna ma tulen. Aga ma tahan siia tulla, kui pensionile jään," kinnitas ta.

Profikarjääri jooksul ka kaheksa aastat Hispaania kõrgliigas Celta Vigo ja Real Sociedadi eest mänginud Karpin kutsus blogija ka oma Narva koju ja tegi tuttavaks oma perega.

