VIDEO | Eesti noortekoondise jalgpallur sai esiliigamängus tõsiselt vigastada

"Robi on just praegu operatsioonilaual," sõnas Unitedi peatreener Martin Klasen kolmapäeva pärastlõunal Soccernet.ee-ga rääkides. "Rangluu on keskelt katki, pannakse plaadiga kokku. Suve lõpuni on ta kindlasti eemal, septembris saab loodetavasti naasta."

Esiliiga B-s eelmisel hooajal 26 väravat löönud ja sellega liiga väravaküttide tabelis kolmanda koha hõivanud Saarma põrkas 60. minuti paiku vastase karistusalas palli pärast võideldes kokku Maardu kaitsja Klimenti Boldõreviga ja kukkus sedavõrd õnnetult, et jäi tükiks ajaks otsajoone taha lebama.

Refereeritud artikli täistekst ja video olukorrast Soccernet.ee portaalis

Robi Saarma on Eesti U19 jalgpallikoondises pidanud üheksa kohtumist ning korra on ta platsile pääsenud ka U18 koondise eest.