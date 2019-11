VIDEO | Eesti koondise endine peatreener lahkus Rootsi klubist suure skandaaliga

Pehrssonil ja Norbergil tekkis tuline sõnavahetus teisipäeval pärast koduväljakul saadud 2:3 kaotust Falkenbergile. Neljapäeval korraldas Kalmari klubi pressikonverentsi, kus Pehrsson oma otsust lähemalt selgitas.

"Viimastel päevadel on liiga palju keskendutud minule. Meil on olnud laupäevase tähtsa mängu eel pikad arutelud, mis Kalmarile praegusel hetkel parim oleks," lausus Pehrsson.

"Ma astusin vastu väga agressiivsele ja vihasele käitumisele. See, mis pärast mängu juhtus, polnud toetus ega vähene teotus, vaid keskendus sellele, mida mina valesti tegin."





"Mul on kogemus olemas, mis juhtub, kui asjad käest lähevad ja valedele asjadele kekendutakse. Tavaliselt ei tule siis enam palluritel mäng välja. Seda otsust oli kurb teha, aga ma tunnen, et sellel meeskonnal pole vaja ruumi elevanti, nagu mina seda olen viimasel ajal olnud. Seetõttu on parem, kui laupäeval juhendaks meeskonda Jens Nilsson (Kalmari noortemeeskonna peatreener - toim)," lisas Pehrsson.

Lisaks fännidele oli Pehrsson kaotanud usalduse ka Kalmari mängijate seas. Riietusruumis tekitas hämmastust Pehrssoni puudumine esmaspäevaselt treeningut, mida rootslane põhjendas aga perekonna juures viibimisega pärast neid tabanud ähvardusi.

Üks voor enne Rootsi kõrgliiga hooaja lõppu asub Kalmar 16 meeskonna seas 13. kohal. Viimased neli meeskonda mahuvad nelja punkti sisse, väljalangemismängule viivast 14. kohast lahutab Kalmari vaid üks punkt.