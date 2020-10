VIDEO | Artjom Dmitrijev realiseeris Okžetpesi võidumängus penalti

Dmitrijevi klubi jäi kaotusseisu kaks minutit enne avapoolaja lõppu. Dmitrijev viigistas skoori 54. minutil penaltist. Okžetpesi võiduvärava lõi montenegrolane Zarko Zoric 68. minutil.

Dmitrijev tegi kaasa täismängu.

13-st mängust on Okžetpesil tabelis 10 punkti (2 võitu, 4 viiki, 7 kaotust), mis annab meile 12 meeskonna konkurentsis üheksanda koha. Kõzõlžar on 8 punktiga väljalangemismängule viival kümnendal kohal. Liiga liidril Almatõl on 29 punkti.

Vaata Dmitrijevi penaltit!