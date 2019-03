VIDEO | A. Le Coq Arenal toimus ainulaadne tipptreenerite kogunemine

A. Le Coq Arenal toimunud meeleoluka ettevõtmise keskmes oli esitlus meeste koondise tegemistest.

„Esimest korda olid meie tipptreenerid korraga ühel üritusel. Nii palju kogemusi, võidetud meistritiitleid ja erinevaid arusaamu jalgpallist samal hetkel samas kohas – see tekitas erilise õhkkonna. Andsime treeneritele võimalusele omavahel suhelda ja samal ajal pakkusime võimaluse kuulata ettekandeid meeste koondise tänastest tegemistest,“ rääkis Eesti Jalgpalli Liidu koolitusosakonna juhataja Karel Voolaid.

„Idee oli konkreetselt välja tuua see, mida teeme A-koondise juures,“ sõnas kokkutulekul ettekande teinud Janno Kivisild. „Kuidas näeb välja taustatöö, mida me enne kogunemist teeme? Mis on rutiin ja töö treeninglaagrites ja ettevalmistus mängudeks? Proovisime välja tuua väga erinevaid tahke oma töös ning rääkisime rollide jaotusest nii mängu eel kui selle käigus.“

Üles astusid peatreener Martin Reim, abitreenerid Andres Oper ja Janno Kivisild, väravavahtide treener Mart Poom ning kehalise ettevalmistuse treener Ott Meerits. Meediasuhtlusest andis ülevaate Mihkel Uiboleht.

Teemade hulka kuulus kogu meeste koondise taustajõu tutvustamine ja vastutusala, mängufilosoofia, väravavahid ja ettevalmistus mänguks.