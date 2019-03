Vene keelt maailmas propageeriva "Totaalse etteütluse" loeb Tallinnas ette Venemaa koondise peatreener Stanislav Tšertsessov

„Totaalse etteütluse“ Tallinnas toimumise kohta võttis kriitiliselt sõna Eesti justiitsminister Urmas Reinsalu.

„See pole uudis mille üle rõõmustada ja pole üldse mitte nii süütu kui klassikalise vene keele puhtusega tegelemine võiks olla. Putin on määratlenud ühe oma pehme jõu kontseptsiooni alusena idee Vene Maailmast. See tähendab asukohast sõltumata ennast venelasena määratlevaid inimesi, kellel peaks olema eriline identiteet, taastamaks lagunenud impeerium. Omakorda on Venemaal õigus Vene Maailma kuuluvaid kaasmaalasi jõuga kaitsta, nagu on näiteks toodud Krimmi ja Donetskit. Vene Maailma idee realiseerimiseks on Vene riik loonud rea kontoreid, muuhulgas ka formaalselt vene keele propageerimisega tegeleva fondi Russki Mir,“ kirjutas Reinsalu Facebookis.

Venekeelne ERR küsis Tšertsessovi Eestisse saabumise kohta kommentaari ka Eesti Jalgpalli Liidu presidendilt Aivar Pohlakult ning Eesti koondise ja FC Flora mängumehelt Konstantin Vassiljevilt. Mõlemad mehed leidsid, et jalgpalliringkonnas tekitab Tšertsessovi siia saabumine kindlasti elevust.

„Jalgpall ühendab. Usun, et paljud jalgpallurid ja jalgpallitegelased tulevad nüüd etteütlust kirjutama,“ sõnas Pohlak, kes sai enda sõnul Tšertsessovi saabumisest teada ajakirjanikult.

„Arvan, et jalgpallurite seas tekitab Tšertsessovi saabumine elevust. Usun, et etteütlusel osalejate arv seetõttu kasvab,“ lisas Vassiljev, kes ei ole enda sõnul veel otsustanud, kas etteütlusel osaleda või mitte.