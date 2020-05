Vassiljevil jalad purustada ähvardanud Järviste: ütlesin sõnu, mida tegelikult ei mõelnud ja vabandan

"Jalgpall on emotsionaalne mäng ning tunded keevad üle. Seetõttu ütlesin välja sõnad, mida tegelikult ei mõelnud, kuid mille eest pean nüüd vastutama. Austan väga Vassiljevit inimesena ja mängijana ning seega soovin tema ees vabandada," ütles Järviste Delfile, lisades siiski, et tema jaoks jääb siiani arusaamatuks, miks Vassiljev fair play vaimus Tammekale palli tagasi ei andnud.

Ausa mängu vaimus tulnuks Vassiljevil siiski pall Tammekale loovutada, sest 90. minutil oli selle auti visanud tartlaste väravavaht Karl Johan Pechter, sest karistusalas oli end krampidega murule pikali visanud Tammeka kaitsja Kevin Aloe.

Järviste ja Vassiljevi sõnavahetus oli hästi kuulda ETV2 otseülekande vahendusel.

"Kui sa palli ei anna, ma löön sul põlved niimoodi sisse, et sa ei mängi kunagi enam," ütles Järviste.

Järviste: "Sa ei mängi kunagi enam!"

Vassiljev: "Ma ei anna."

Järviste: "Davai, näeme!"

Vassiljeviga peetud 93. minuti duelli kohta ütles Järviste, et tegu oli mängulise olukorra, mitte vastase tahtliku vigastamise üritusega. "Selles olukorras mängisin mina palli ning proovisin sellega meie võistkonnale palli tagasi võita. Seega polnud selles midagi pahatahtlikut ning viga samuti ei vilistatud," lisas ta.

Eesti jalgpalliliidu distsiplinaarkomisjoni kuuluv ja ühtlasi alaliidu infojuhi ametit pidav Mihkel Uiboleht ütles, et taolised sõnavõtud võivad vahel komisjonis arutlusele tulla, kuid konkreetse juhtumi uurimisest pole esialgu juttu olnud.

"Seda teemat ei ole praegu arutatud. Minu isiklik arvamus on see, et kui mõni mängija selles olukorras tundis, et käitus valesti, siis oleks tart seda tunnistada. Tunnustan vabanduse esitanud Järvistet, see oli kindlasti õige tegu," lausus Uiboleht.

"Samas on see õppetund kõigile mängijatele. Praeguses olukorras, kus publikut staadionil pole ja siginat-saginat on vähem, jäävad sõnavõtud otseülekandes väga hästi kuulda ning iga mängija emotsionaalsete lausungite vastutuse määr on suurem. Mängija peaks silmas pidama, et ta on teistele eeskujuks. Mingi emotsionaalsus käib muidugi mängu juurde ja mingeid vandesõnu aktsepeeritakse, aga kuskil on ka mõistlikkuse piir. Oleks hea, kui sellised olukorrad laheneksid jalgpallimängu raames ja me ei peaks sekkuma, aga mingil juhul võime ka sekkuda."