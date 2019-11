FC Flora tänavune meistritiitel oli siinse jalgpallielu tulevikku silmas pidades julgustav. Arvestades, et toetutakse eelkõige noorematele Eesti mängijatele, siis võib sellest edaspidiseks välja lugeda positiivseid märke. Kuid on selge, et võistkonnaaladel ei saa loota ainult noortele. Vaja on ka kogemusi.