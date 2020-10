Vassiljev: tiitlit taskus veel ei ole, aga ühe mängu võrra lähemale jõudsime

See hetk ei pruugigi olla väga kaugel, sest Floral on veel pidada kaheksa kohtumist ning vahe Paidega on 13 punkti. Premium liiga tabel lüüakse pooleks - kuus ülemist peavad ühe ringi omavahel, kuus alumist omavahel - pärast 8. novembri kohtumisi. Kui selleks hetkeks on vahe vähemalt 15 punkti, võib Flora viimased viis kohtumist pingevabalt võtta.

"Taskus veel [tiitlit] ei ole, aga kindlasti ühe mängu võrra lähemale sellele jõudsime. Meil on veel palju mänge vaja pidada tugevate meeskondade vastu. Oleme rahul alles siis, kui kellelgi enam teoreetilist võimalust ei ole," sõnas Vassiljev, kes andis 39. minutil nurgalöögi, mille Märten Kuusk peaga väravaks koksas.

"Lõime ühe värava ja see tänase mängu otsustaski. Kohtumine oli tegelikult väga raske. Oli näha, et mõlemad meeskonnad olid selleks hästi valmistunud. Kummalgi poolel polnud lihtne momente luua. Kasutasime ühe standardolukorra ära ja sellest täna piisas. Hea kindel töö kaitses ja kolm punkti on käes."

Küsimusele, mida Flora vaheajal muutis, et esimesel poolajal üsnagi bravuurikalt rünnanud Paide enam teisel vaatusel endast nii suurt ohtu ei kujutanud. "Üks-null seis mõjutas natuke nende päid. Nad tahtsid võtta natuke rohkem riske. Olime teisel poolajal palliga rahulikumad. See murdis nende tempot ja tahet," vastas Vassiljev.