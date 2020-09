Vassiljev: pikaajalise töö järel tahad minna koju hea tujuga. Nüüd saamegi seda teha

„Rääkisime kohtumise eel, et me ei pea endale seda pinget peale panema. Enne mängu olid võimalused võrdsed. Meie tahtsime väga edasi pääseda ja lõpuks jõudsimegi sinna. See ei olnud küll meie parim mäng, kuid saime ikkagi edasi,“ võis Vassiljev rahul olla.

Vassiljevi sõnul on eurosarjas iga võit eestlastele väärtuslik. „Ma ei ütle, et eurosari on nüüd (selle võiduga) meie jaoks korda läinud, kuid pikaajalise töö järel tahad ikka koju minna hea tujuga. Nüüd saamegi seda teha. Soovime ka järgmisest ringist edasi minna. Järgmisel nädalal ootab juba mäng ees.“

Euroopa liiga kolmandas eelringis ootab Florat ees kohtumine Malta meistri Floriana või Põhja-Iirimaa tšempioni Linfieldiga. „Peame hoidma edaspidi külma pead. Eesti liigamängud ootavad ka ees. Meil on vaja detsembri keskpaigani välja mängida,“ lisas ta. „Kõik läheb veel huvitavaks.“