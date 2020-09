Vassiljev noortest: kahetunniseid vestlusi ei pea, see pole minu stiil

Seniste treeningute käigus on Vassiljevil tulnud nii mõnelgi juhul ka noorematele vajalikke näpunäiteid jagada.

„Vahepeal ikka juhtub. Need on konkreetsed momendid ja asjad. Niisama kahetunniseid vestlusi ma ei pea, see ei ole minu stiil,“ sõnas Vassiljev mängueelsel pressikonverentsil. „Noored tahavad mängida. Seda on näha. Trennis panevad nad välja maksimumi. See on kõige tähtsam. Praegu on kätte jõudmas nende aeg. See on nende elu üks huvitavamaid perioode, kus saab esindada rahvuskoondist ja olla siin kindel ja otsustav lüli. Nemad peavad hakkama väljakul tegusid tegema, mitte ainult juttudes.“

Vastasest rääkides tõdes Vassiljev, et nende trumbid on teada. Samas avaldas ta lootust, et eestlastel õnnestub enda tugevusi edukalt kasutada.

„Gruusia mehed on füüsiliselt tugevad. Ründavad mängijad on väga tehnilised. Mingil hetkel natuke ka ülbed. Nende jalgpallukultuur on meile teada. Praegu on neil välistreener (slovakk Vladimir Weiss). Tema tõttu on nende mäng natuke rohkem tasakaalus. Need ongi nende trumbid,“ rääkis Vassiljev vastastest.

„Kui oleme palliga head ja mängime palliga palju, siis sellega saab nende tuju vähemaks võtta. Niimoodi peavad nemad pallita jooksma. See üks asi. Kaitses peame olema väga keskendunud. Iga sekundi jooksul. Loodame, et meie realiseerimine on homme väga hea. Need on tavalised asjad. Midagi uut ei ole vaja välja mõelda,“ lisas ta eestlaste tegemiste kohta.