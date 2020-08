Vassiljev kaotusest: domineerisime mõlemat poolaega ja oleksime pidanud normaalajaga asja ära lahendama

„Normaalajal domineerisime mõlemat poolaega. Meil olid võimalused, et kohtumine normaalajaga ära lahendada. Oleksime pidanud seda tegema,“ tõdes Levadia peatreener Vladimir Vassiljev kaotuse järel. „Suutsime ka lisaajal võimalusi luua. Olime kogu aeg mängus sees.“

Kui Vassiljev kahetses, et rünnakul jäid mitmed head võimalused realiseerimata, siis samas tunnistas ta, et kaitses oli probleeme. „Mingil põhjusel see on niimoodi, et meil jäid vahepeal mõned mehed markeerimata. Peame treeningutel selles vallas tõsiselt tööd tegema. Osad mehed kontrollisid tsooni, kuid tsenderduste kasti tulles jäid mehed valveta ja pallid olid võrgus.“

Kui juba enne matši oli selge, et neli Levadia tavapärast põhimeest jäid Tallinnasse, siis lõpuks ei saanud meeskonda eriti aidata ka hiljuti traumaga hädas olnud Rasmus Peetson ja üldse ei olnud koosseisus pikast vigastuspausist taastunud Igor Žurahhovskit. „Tema puudumise põhjused jätame meeskonna sisse,“ tõdes Vassiljev. „Peetson saigi kaasa võetud pingipoisiks, kes saaks hädaolukorras väljakule tulla.“

Lõpuks tegi Vassiljev esimese vahetuse alles 105. minutil, kui mängu tuli keskkaitsja Marko Lipp. „Meie plaan nägigi ette, et mehed mängivad nii kaua kuni suudavad. Plaan tegelikult töötas. Oleks (Trevor) Elhile tehtud vea eest lisaajal penalti antud, siis oleksime suutnud usutavasti juba eduseisu hoida,“ tõdes peatreener.

Kiidusõnu jagus juhendajal 17-aastase Artjom Komlovi suunas, kes ei ole sel hooajal Eesti kõrgliigas veel väljakule saanudkui, kuid nüüd pidi alustama algkoosseisus. „Ta on suurte mängude mees. Ta on huvitava iseloomuga mängija, kes suudab end sellistes olukordades hästi kokku võtta,“ kiitis Vassiljev.