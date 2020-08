Vassiljev: Eestis oleme nagu keskkoolis, Euroopa on aga gümnaasium ja ülikool

„Isegi täna oli võimalik võita. Standardolukord oli määrav,“ viitas Flora kapten Konstantin Vassiljev nurgalöögile, mille järel sai Suduva penalti. „See oligi selline mäng, et võidab see, kes lööb. Meil paar korda vedas kaitses. Vastastel ka vedas. Eesti liigaga ei ole mõtet võrrelda. Siin oleme keskkoolis, Euroopa on gümnaasium ja ülikool. Eksamid on seal natuke raskemad. Jälle uus kogemus meile ja Eesti jalgpallile. Peame rohkem pingutama.“

Vassiljev oli üks kahest florakast, kes eksis ka otsustavas penaltiseerias. „Mõtlesin üle. Tahtsin liiga nurka lüüa. Nii palju poleks vaja olnud. See oligi see detail, mis otsustas. Meestele pole midagi ette heita. Kõik andsid endast maksimumi.“

Flora jaoks jätkub eurosari nüüd 17. septembril Euroopa liiga teise eelringi kohtumisega. Vastane saadakse teada 31. augustil. „Valusaid kaotusi tuleb analüüsida. Euroopas mängides on eksimisruumi vähem. Usun, et elame selle üle,“ lisas Vassiljev.