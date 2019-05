Vassiljev: andsime ise kaks punkti ära

Premium liiga 11. vooru põnevuslahinguks osutus Flora kohtumine hiljuti peatreenerit vahetanud Eesti idapoolseima meeskonnaga. Lilleküla staadioni peremehed läksid 13. minutil Erik Sorga hooaja 11. tabamusest juhtima, kuid lasid 40. minutil Côte d’Ivoire’i poolkaitsjal Iriel nurgalöögist viigistada. Konstantin Vassiljevi 53. minuti iluvärava tasandas 76. minutil Florast Transis laenul olev Joseph Saliste.

„Selles mõttes olid mängijad küll pettunud, et me andsime need kaks punkti ise ära. Aga mingit draamat ei pea ühe mängu põhjal tegema. Mõelda, et see oli nüüd hooaega otsustav hetk, kindlasti ei tasu. Tuleb lihtsalt teha õiged järeldused ja selliseid hetki edaspidi vältida,” ütles Vassiljev.