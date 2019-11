Vanameister Tarmo Neemelo tõmbab jalgpallurikarjäärile joone alla

Paides sündinud ja seal oma jalgpalluriteekonda alustanud legendaarne ründaja Tarmo Neemelo peab oma karjääri viimase mängu sellel laupäeval 9. novembril, kui Paide Linnameeskond võõrustab linnastaadionil kell 13.00 algavas Premium liiga viimase vooru mängus FCI Levadiat.

“Olen profimängijana mänginud ligemale 20 aastat ja eks vanus pressib peale," rääkis Neemelo pressiteate vahendusel. "Ükspäev tulnuks niikuinii see otsus vastu võtta ning mul on hea meel lõpetada seal, kus jalgpalliga alustasin - Paides, mängides oma kodulinna eest.”

Oma pikale karjäärile vaatab Neemelo tagasi positiivsete mõtetega: „Mul on olnud võimalus mängida mitmes Eesti tippklubis, olla kolmekordne Eesti meister erinevate klubide ridades ja sain panna end proovile ka välisklubides. Samuti on mul olnud au esindada Eesti rahvuskoondist. Olen rahul ja ei kahetse jalgpalluri tee valikut!

Karjääri viimasel mängul soovib Neemelo näha võimalikult palju fänne ja toetajaid, et saaks ühiselt Paide hooajale väärika punkti panna. „Paide Linnameeskond on näidanud järjepidevat arengut ja loodan väga, et järgmine aasta on Paide kindlalt medali kohal!“