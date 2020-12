Vanameister Enar Jääger lõpetas sportlaskarjääri

Enar Jääger alustas oma jalgpalli karjääriga 1994. aastal FC Flora Kehtna ridadest. Oma debüüdi FC Flora eest tegi ta Eesti Meistriliigas 2001. aasta 4. novembril FC Lootuse vastu. Kuni 2005. aasta hooajani mängis Enar Jääger kodupubliku ees, peale mida tegi karjääris sammu edasi välismaale, vahendas FC Flora koduleht.

Esmalt sõlmis Jääger kolme aastase lepingu Venemaa kõrgliigas mängiva FC Torpedo Moskvaga, kus viibis ta aastatel 2005-2007. Sealt edasi pallis ta erinevates välismaa klubides. Aastatel 2007-2009 ning 2010-2012 kuulus ta Norra tippliiga klubi Aalesunds FK ridadesse, kust vahepeal käis ta ka mängimas Itaalia Serie B Ascoli FC-s. Norrast liikus ta 2013. aasta suvel Belgiasse, Lierse S.K-sse.

Tagasi koju jõudis Enar Jääger enne 2015. aasta Premium Liiga hooaega, kui ta sõlmis aastase lepingu FC Floraga ning nimetati meeskonna kapteniks.

Peale aastat kodupubliku ees, suundus ta tagasi Norra, kuid seekord Oslo Valerenga ridadesse. Sealsele karjäärile said saatuslikuks korduvad põlvevigastused ning nii naases Jääger tagasi FC Flora juurde treenima ning taastuma 2019. aasta jaanuaris.

Enar on FC Florat esindanud kokku 80. mängus ning löönud kaks väravat.

Eesti koondist on ta esindanud alates 2002. aastast. Oma 100. kohtumise koondise särgis tegi ta 2013. aasta 19. novembri sõpruskohtumises Liechtensteini vastu. Kokku on Enar esindanud koondist 126. mängus.

Uurisime ka Enarilt otsuste tagamaid ja lasime tal lühidalt kokku võtta oma sportlaskarjääri.

Kust ja millal tuli see otsus, et just see hooaeg jääb Sinu karjääri viimaseks?

Isiklikus plaanis vaadates seda hooaega, siis ei läinud üldse nii nagu oleks tahtnud. Sain kõigest 5 mängu mängida ja terve ülejäänud hooaeg läks vigastusest taastumisele. Otsus tuli pigem hooaja lõpu poole ja keha andis märku, et mõistlikum on lõpetada.

Kas teine meistritiitel järjest mängis rolli karjääri lõpetamises?

Ei mänginud. Kindlasti on suurepärane lõpetada tiitliga, aga kahju, et ei saanud ise rohkem sellesse panustada.

Sa alustasid jalgpalli mängimist FC Flora Kehtna jalgpallikoolis ning lõpetasid karjääri samuti Floras – mis olid Sinu jaoks Sinu karjääri kõige tähtsamad saavutused?