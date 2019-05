Valus küsimus võtmemängija vigastuse kohta ajas Levadia peatreeneri keema: "Igal aastal samad probleemid! Kes võtab vastutuse?"

"Jäädes professionaaliks, ütlen ainult oma arvamuse. Ma pole teinud uurimustööd. Aga mulle tundub, et 46 mängu (36 vooru Premium liigas, lisaks karika- ja euromängud - toim) ühel hooajal sellise tasemega jalgpalli kohta on palju. Miks ma ütlen "sellisel tasemel jalgpall"? Kui me vaatame, milline näeb välja nende treeningprotsess ja taastumine, siis ma väidan, et neil ei ole sellist atleetlikku keha, et võiksid 50 mängu aastas pidada. Teine probleem on väljakute kvaliteet - kunstmurul ja päris murul mängimine on kaks erinevat asja. Kolmas probleem: ühelgi meeskonnal ei ole sellist eelarvet ja luksust, et koostada tiim 25 võrdsest mängijast, kelle vahel mänguminuteid jagada. Kui üks neist saab vigastada, siis milline on nende taastumisprotsess? Mõnel klubil on suuremad võimalused, nagu näiteks meil, aga ma küsin teilt... Ma olen siin olnud kaks aastat, praegu läheb kolmas hooaeg. Igal meeskonnal on igal aastal olnud palju vigastusi. Kas keegi on uurinud, mis on selle põhjus? Kes võtab vastutuse?"



"Kes võtab vastutuse Kevin Kauberi (24. aprillil karikamängus Levadiaga vigastada saanud Paide ründaja - toim) vigastuse osas? Vaadake, mis juhtus Deniss Tjapkiniga (viimased aasta aega pidevalt vigastustega kimpus Kalju kaitsja - toim)! Meie enda mängija Igor Morozov peab võibolla 29-aastaselt jalgpalliga lõpetama. Vaadake Martin Millerit (sisuliselt terve 2018. aasta hooaja põlvevigastuse tõttu eemale jäänud Flora poolkaitsja - toim), kellel jäi üks samm puudu, et tõusta A-koondise mängijaks. Keegi peab nendele asjadele mõtlema! Keegi peab selle arutelu avama! Ma üritan aidata siinset kohalikku jalgpalli, sest me sööme kõik sama leiba."

Rogici pikka sõnavõttu paluti kommenteerida ka Nõmme Kalju kaptenil Maximiliano Uggel, kes nõustus serblasega täielikult. "Olen kõigega nõus, mida Levadia treener just ütles. Tundub, et nad (jalgpalliliit - toim) tahavad teha midagi üle enda võimete. Aga me oleme siin, peame olema tugevad ja oma tööd edasi tegema," sõnas itaallane.