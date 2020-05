Valitsus leevendas piiranguid: sportmängude klubid saavad treenida ilma 2+2 reeglita

„Näiteks jalgpallis on rahvusvaheliste reeglite järgi väljakul korraga 11 mängijat, neile lisanduvad võistkonna varumängijad, treenerid ja abipersonal. Selleks, et meeskonnal oleks võimalik ühtse tervikuna vabas õhus treenida ning areneda, on vaja luua erisus võistkonnaaladele, kuna kehtiva valitsuse korralduse järgi on ühiselt treeniva rühma maksimaalseks liikmete arvuks määratud kümme,” seisab valitsuse põhjenduses.

„Võistkondlike sportmängude aladeks on jalgpall, korvpall, käsipall, võrkpall, saalihoki, jäähoki, ragbi, kriket. Nendest väljas mängitakse enam kui 10-liikmeliste võistkondadega jalgpalli, ragbit ja kriketit. Lisaks täpsustatakse muudatusega, et selliste võistkondade treeningutel ei kohaldata 2+2 reeglit,” lisab valitsus.

Premium liiga jaoks tähendab valitsuse otsus, et alates tänasest, 8. maist algavad kontaktsed treeningud.

„Premium liigas on alanud treeningute teine etapp,” kinnitas Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) peasekretär Anne Rei. „See tähendab, et treeninggrupi suurus ei ole enam piiratud, lubatud on kontaktsed treeningud ja palli puutumine käe ja peaga. Samas on endiselt kindlad täiendavad nõuded, näiteks on treeningul osalemise eeldus negatiivne COVID-19 test, enne treeningut mõõdetakse kõigil kehatemperatuuri, siseruume ei kasutata, riietumine ja pesemine toimub kodus, treeningule saabutakse eraldi, vältida tuleb kätlemist, kallistamist jt otseseid kontakte, soovitav on, et treeninguks on igal mängijal oma inventar.”

Rei rõhutas, et valitsuse otsus tähendab jalgpallurite jaoks vastutuse suurenemist. „Peame mõistma, et see otsus paneb mängijatele veel suurema vastutuse – käituda tuleb väga ettevaatlikult, järgida kõiki reegleid ja hoiduda kontaktidest väljaspool treeningut,” märkis EJLi peasekretär.

Naiste Meistriliiga treeningute kohta töötab EJL esmaspäevaks välja plaani. Seni toimuvad naiste Meistriliiga treeningud varem kehtinud reeglite põhjal.

