Valitsus ei luba Eesti jalgpallikoondistel kodumaal mängida

Teatavasti on Eestisse sisenemine jätkuvalt piiratud välismaalastele, kes tulevad väljastpoolt Euroopa Liidu või Schengeni liikmesriike ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriiki. Neile kehtib Eestisse sisenemisel 14-päevane liikumisvabaduse piirang, millest ei vabasta ka eelnev koroonaviiruse vastu testimine või testimine piiril.

Eesti Jalgpalli Liit kirjeldas kultuuriministeeriumile juuli lõpus ja augusti alguses olukorda, kaardistas vajadused, sh naiste koondise EM-valikmängu Venemaaga, ja palus teha rahvusvahelistele jalgpallimängudele erandi, sest Eestisse saabuvad sportlased ja delegatsioon on eelnevalt koroonaviiruse vastu testitud. Samuti viibivad jalgpallurid Eestis teistest eraldatuna ja kannavad näomaski, mängudele ei ole lubatud pealtvaatajaid, mis viib viiruse leviku riski miinimumini. Kohtumiste korraldamiseks on välja töötatud range juhend.

Eesti Jalgpalli Liit suhtles lisaks kultuuriministeeriumile ka terviseametiga, kelle hinnangul võiks nii Eesti - Venemaa naiste EM-valikmäng kui ka teised analoogsed jalgpallimatšid rangeid nõudeid järgides Eestis toimuda.

Vabariigi valitsus otsustas sellist erandit spordivaldkonnale mitte teha, mistõttu tuleb Eesti Jalgpalli Liidul korraldada Eesti naiste koondise 22. septembri kodumäng Jurmalas. Nimelt lubab Läti rahvusvaheliselt oluliste spordivõistluste raames riiki siseneda eelnevalt negatiivse koroonaviiruse testi andnud ja kohapeal eraldatult viibivatel sportlastel. Mäng peetakse vastavalt UEFA reeglitele publikuta ning kohtumine toimub Sloka staadionil algusega kell 16.00. Kohtumist näitab otsepildis Soccernet.ee.

Teatavasti seisavad Eesti meeste koondisel 11. ja 14. oktoobril ees UEFA Rahvuste liiga kohtumised Põhja-Makedoonia ja Armeeniaga ning U21 koondisel peaks 13. oktoobril EM-valikmängus võõrustama Serbiat. Praegu kehtivate reeglite alusel ei saa ka neid kohtumisi Eestis korraldada.

***

Portaal Soccernet.ee kirjutas, et Eesti on ainuke Euroopa riik, kus on sportlastele kehtestatud nii ranged reeglid.