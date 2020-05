Valitsus andis rohelise tule: Eesti jalgpalliliiga jätkab mängudega järgmisel nädalal

FC Flora alustas ühistreeningutega Foto: Rauno Volmar

Eesti peaminister Jüri Ratas teatas tänasel pressikonverentsil, et alates järgmisest esmaspäevast ehk 18. maist on taas lubatud vabas õhus spordivõistluste korraldamine. See tähendab, et jätkuda saab ka Eesti jalgpalli meistriliiga.