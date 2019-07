Välismaalasest treener pakkus end ise Eesti koondise juhendajaks

Martin Reimi ja tema tiimi tagasiastumise järel avaldas Pohlak, et võimalike kandidaatidena on silmapiiril kaks meest, kellest üks on eestlane ning teine välismaalane. Praeguseks on selge, et eestlase all peeti silmas Voolaidu. Välismaalase nime jättis Pohlak jätkuvalt enda teada, kuid avaldas, et antud mees pakkus end tegelikult juba ka ise tööle.

„Kandidaat number kaks helistas järgmisel päeval pärast Martin Reimi tiimi tagasiastumist Tarmo Lehistele (Eesti Jalgpalli Liidu juhatuse liige. Vastutusala: meeste A-koondis) ja ütles, et ta on valmis,“ avaldas Pohlak, et antud välismaalasest treener soovis samuti Eesti koondise juhendajaks asuda. „Ei ole mõistlik rääkida, kes ta oli ja kus ta oli. Kõige tähtsam on see, et meie soovitud mees tahtis seda tööd.“