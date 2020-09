Välismaal töötav jalgpallitreener: Eesti klubide suhtumine ja professionaalsus jätab kõvasti soovida

Reitel, kes on muu hulgas töötanud Hollandis Almere City noorteakadeemias, Soomes Kotka TPs, Norras Froye FKs ning USAs, leiab, et Eestis tuleks noortetöö kvaliteeti oluliselt rohkem panustada.



"Praegused koondise ja klubide tulemused on Eestis viimastel kümnenditel tehtud töö tulemus. Küsimus on kas me peaksimegi paremad olema? Miks me arvame et peaksime olema paremad kui praegu oleme? Meie treenerite koolkond on õhuke, sest praegused treenerid on saanud ise õpetust eelmise põlvkonna treeneritelt. Aga kellelt nemad õpetust said? Maailma jalgpall areneb kiirelt edasi, aga kahjuks ei suuda me siin Eestis asju ajades sellega kaasas käia – oleks vaja pidevat kokkupuudet rahvusvahelise jalgpalliga. Ise tegin oma treeneri teadmistes sammu edasi välismaal elades, töötades ja korralikel koolitustel osaledes. Aga seda kõike olen oma tahtmise, energia ja rahakoti arvel teinud," kirjutas Reitel Facebookis.

Tema sõnul on Eesti klubide professionaalsus noormängijate arendamisel väga nõrk. "Palju süüdistatake jalgpalliliitu, aga samas peaksime vaatame ka klubide poole. Ega Aivar (Pohlak) ei lähe ju Nõmme Kalju U10 tiimi treenima, klubid peavad seda tööd tegema. Julgen väita, et meie jalgpalliklubide huvi, tahtmine ja professionaalsus noormängijate arendamisel on väga nõrk. Isegi tippklubide treeninggruppides jooksevad väga eri tasemel mängijad. Olles hiljuti mitu aastat töötanud Soome jalgpallis, siis sealne üldine noorte jalgpallitase on meist kaugel ees. Samuti klubide suhtumine ja professionaalsus," lisab Reitel.

