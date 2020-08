Valepositiivne koroonatest tekitas Nõmme Kalju leeris suurt ärevust

Tänaseks on kõik testijad saanud negatiivse tulemuse, aga üks Kalju mängija andis esialgu ka positiivse proovi, kirjutab Soccernet.ee.

Enne euromänge peavad UEFA nõudel läbima kõik mängijad koroonaproovi ja mängule pääsemise eeldus on negatiivne tulemus. Kalju president Kuno Tehva kinnitas, et praeguseks on kõik hästi, kuigi olukord oli päris ärev.

"Kõik on korras, kuigi ühe testiga oli segadus. Ühe mängija test oli valepositiivne. See kontrolliti üle ja osutus ikkagi negatiivseks. Olukord oli ärev, aga pole hullu, sest selliseid asju juhtub. Täna läbime kõik veel kordustesti," ütles Tehva.

Refereeritud artikli täistekst portaalis Soccernet.ee.