Vahistatud ja Eestist välja saadetud endine Levadia ründaja: eestlased suhtuvad venelastesse pehmelt öeldes eelarvamustega

Peterburis sündinud Kabajev kihutas suvel Tallinnast kodumaa poole, kui ta Tallinna-Narva maantee 196. kilomeetril politsei poolt kinni peeti. Sõiduauto ületas lubatud kiirust vähemalt 42 km/h ehk sõiduki kiirus oli vähemalt 132 km/h.

Kohus määras Kabajevile karistuseks kaks päeva aresti. Lisaks tühistas politsei- ja piirivalveamet mehe Schengeni viisa ja tema suhtes kohaldati sissesõidukeeld Schengeni riikidesse üheks aastaks. Seejärel saadeti ta 31. juulil riigist välja. Karistus oli niivõrd karm, kuna Kabajevil oli varasemast kaks maksmata trahvi kiiruse ületamise eest.

Kabajev rääkis nüüd juhtunust Matš TV vahendusel ning ründaja sõnul karistati teda seetõttu, et ta on venelane. Mehe sõnul ei olnud tema rikkumised üldsegi märkimisväärsed.

„Kuna eestlased suhtuvad venelastesse pehmelt öeldes eelarvamustega, siis just seetõttu mind arreteeriti, saadeti kohtusse ning seejärel kupatati riigist välja. Lõpetuseks blokeeriti mind aastaks ajaks Schengeni viisaruumist,“ kurtis Kabajev, et teda oleks võinud ikkagi paremini kohelda.

Kabajev vabandas oma seekordset teguviisi veel sellega, et tema hinnangul rikuvad kõik inimesed kiiruspiirangut. „Kõik inimesed on kiiruspiirangut ületanud ja teinud seda vähemalt 40 km/h võrra,“ teatas ta. „Peab lihtsalt teadma, kus seda teha. Mina jäin seekord vahele. Seejuures tahan öelda, et ma ei ole kunagi liiklusõnnetusse sattunud.“

Kabajevi sõnul oli vangikongis istumine šokeeriv kogemus. „Asutus ise oli moderne. Õnneks ei ole mul seda varasemast millegagi võrrelda,“ sõnas ta.