Vägev! 19-aastane Tunjov pääses Itaalia kõrgliigas algkoosseisu

Tunjov ja SPAL kohtuvad Eesti aja järgi kell 18.15 algavas kohtumises Genovaga. 19-aastase Tunjovi jaoks on see tänavu viies kohtumine Itaalia kõrgliigas, kuid esimene algkoosseisus. Varem on ta SPAL-i eest mängu alustanud korra, kui Itaalia karikasarjas kohtuti AC Milaniga.

Ragnar Klavan ja Cagliari lähevad kell 20.30 toimuvas kohtumises vastamisi Leccega. Kas Eesti jalgpallikoondise kapten algkoosseisu kuulub, pole veel teada. Lootust selleks aga on, kui alles eelmises voorus tegi eestlane Fiorentina vastu kaasa täismängu.

Uudist mängu tulemustest täiendatakse jooksvalt.

Standings provided by SofaScore LiveScore