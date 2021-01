Uus peatreener Thomas Häberli koondise võidupõuast: minevik ei võrdu tulevikuga

Häberli võtab peatreenerikoha üle Karel Voolaiult, kes nimetati ametisse 2019. aasta suvel pärast 0:8 kaotust Saksamaale. Sinisärkide viimane võit pärineb 2019. aasta 26. märtsist, kui võõrsil toimunud maavõistlusmängus alistati 1:0 Gibraltar. Punktide peale mängus võitis Eesti viimati 2018. aasta novembris Rahvuste liigas võõrsil 1:0 Kreekat.

"Ma ei taha liiga palju minevikust rääkida. Nad tegid kõvasti tööd, aga tulemus polnud hea. Me analüüsime seda kindlasti. Mart (Häberli üks neljast abitreenerist Mart Poom - toim) on selles osas oluline, sest ta tunneb veidi siseelu. Me tahame areneda ja teame, kus peame seda tegema. Me näeme seda siis, kui mängud algavad. Minevik on minevik. Me alustame uuelt lehelt ja teistmoodi," rääkis Häberli pressikonverentsil Eesti koondise viimase aja nukratest tulemustest.

"Minevik ei võrdu tulevikuga. Peame seda muutma ja teeme seda kindlasti. Aga me peame selle nimel tööd tegema ja väljakul oma ülesandeid täitma. Vajame väljakule isikupära ja karaktereid. Rääkimine ei aita, tegutseda tuleb. Meil peab olema hea tiim. Peame muutma "minu" "meieks". Leian, et see on väikse riigina õige viis. Peame seda tegema koos - ühel moel ja ühes suunas - ning siis tulemused tulevad. Me ei saa teha imesid. Peame töötama ja treenima, olema väljakul loovad ning lõppude lõpuks ka jooksma, sest jalgpall pole ainult mäng palliga."

Häberli võib tuleristsed saada juba varsti, sest jalgpalliliit otsib koondisele laagripaika ning on jõudnud kokkuleppele ka 12. jaanuari sõprusmängu osas ühe Euroopa klubi vastu. 2022. aasta MM-i valikturniir algab Eesti jaoks 24. märtsil Tallinnas Tšehhi vastu. 27. märtsil on Eesti võõrsil vastamisi Valgevenega, 2. septembril A. Le Coq Arenal Belgiaga ja 8. septembril võõrsil Walesiga. Oktoobris on kavas kaks kodumängu: 8. oktoobril Valgevenega ja 11. oktoobril Walesiga. Valiksarja viimased kohtumised on 13. novembril võõrsil Belgiaga ja 16. novembril võõrsil Tšehhiga.

Punktilist eesmärki ei tahtnud Häberli koondisele valiktsüklis panna, kuid ta on veendunud, et punktid ei jää tulemata. "Punktide välja ütlemine pole minu jaoks hea eesmärk. Peame keskenduma oma esitusele ja tulemused tulevad järgi. Me teenime punkte! Eesmärk on võita ka Balti Karikas, mida tahame käes hoida. Üritame kõvasti, et midagi võita!" lausus ta.