Üllatus õhus? Eesti jalgpallikoondise keskkaitsja võib siirduda Türgi tippklubisse

Alles märtsi alguses Hollandist NAC Breda meeskonnast Stockholmi AIK-sse siirdunud Mets on väidetavalt Besiktase peatreeneri Abdullah Avci esimeseks eelistuseks pärast seda, kui endale ei suudetud meelitada viimati Fiorentinas mänginud ning seejärel kodumaale Palmeirasesse siirdunud brasiillast Vitor Hugot.

26-aastase Metsa juures avaldab endiselt Türgi koondise peatreenerile Avcile väidetavalt muljet tema hea sööduoskus, samas nenditakse, et aeg-ajalt juhtub Metsal sisse lihtsaid pallikaotusi. Avci olevat aga enesekindel, et suudab vajadusel need probleemid ületada ning Metsa veel paremaks mängijaks arendada.

Kuivõrd Mets sõlmis AIK-ga liitudes värskelt klubiga kolmeaastase lepingu, tuleks Besiktasel ilmselt tema eest välja käia suhteliselt kopsakas üleminekusumma.

Besiktasel on keskkaitsjate osakonnas hetkel käes suhteliselt nadid ajad ning uue hooaja eel (esimene ametlik mäng peetakse 18. augustil) vajatakse sellesse osakonda kindlasti täiendust. Keskkaitsjatest on esindusmeeskonna nimekirjas hetkel Horvaatia koondislane Domagoj Vida, Tšiili koondislane Enzo Roco ja prantslane Nicolas Isimat-Mirin. Samuti võib seda kohta täita tšiillane Gary Medel.

UEFA klubide edetabelis paikneb Besiktas kõrgel 22. kohal, lõppenud hooajal saadi Türgi liigas kolmas koht, samal ajal mängiti ka Euroopa liiga alagrupis.

Türklaste väitel asub Besiktas lähipäevil AIK-ga läbirääkimistesse. Alles eile õhtul mängis Mets AIK eest Meistrite liiga teises eelringis Sloveenia tšempioni Maribori vastu.