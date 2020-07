Üllatus! Muposse tööle läinud Sergei Lepmets on väga lähedal tippjalgpalli naasmisele

"Ta palus luba tulla Kaljusse trenni ja hetkel on olukord, kus ta teebki trenni. Meile see sobib ja see, et ta on tubli MuPo töötaja, meid ei sega. Võimalik, et ta ka liitub Kaljuga. Ta ise väga tahab. Meil oleks pikas perspektiivis temasuguse mängija vastu kindlasti huvi ja Lepmets on ise väljendanud soovi hakata mõtlema treeneritöö peale," rääkis Kalju president Kuno Tehva portaalile Soccernet.ee.

"Ma arvan, et asi läheb nii, et Lepmets liitub Kaljuga. Natuke veel tutvume, aga mõlemapoolne huvi on olemas," lisas ta.

Sel hooajal on Kalju esiväravavaht olnud Marko Meerits, Lepmets kandis varem Tallinna FCI Levadia särki.

