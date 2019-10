Ülioluline lahing: Kalju alistas pingelises medaliheitluses Paide

Turniiritabelis pikalt neljandal positsioonil olnud Kalju teenis võõrsil magusa 1:0 võidu ning kerkis kolmandale kohale. Kalju sangariks tõusis 10. minutil skoori teinud Max Mata.

Kalju lõpetas seejuures kohtumise vähemuses – 68. minutil teenis teise kollase kaardi Robert Kirss.

Nõmme klubil on nüüd koos 70 punkti. Tabelis pikalt kolmandal kohal olnud Paide langes 68 silmaga neljandaks.

Teine on FCI Levadia 70 silmaga, kuid neil on üks matš vähem peetud. Tiitli suunas sammuval FC Floral on liidrina 81 punkti.