Uiboleht Eesti jalgpalliklubide kantavatest kahjudest: räägime suurusjärgust miljon

"Mis puudutab liigade jätkamist, siis uus info on see, et panime paika ja kommunikeerisime klubidele need konkreetsed kriteeriumid, kuidas me neid liigasid jätkame. Juhul kui olukord normaliseerub ja sporditegevus on jälle lubatud, siis näiteks Premium Liigas me näeme ette, et vähemalt kaks nädalat on see periood, kui võistkond peavad saama treenida ja pidada treeningkohtumisi, enne kui saame liigaga jätkata," rääkis Uiboleht ERR-ile antud intervjuus Eesti jalgpalliliigade lähitulevikust, kirjutab ERR Sport.

"Teine asi on see, et me loomulikult ootame seda, millal saabub mingisugune selgus, millal saaksime hooajaga jätkata. Meil need stsenaariumid on endiselt olemas, ehk siis juhul kui saab jätkata mais, aga samamoodi ka juunis – kaugemale praegu pole mõtet veel vaadata," jätkas Uiboleht.

Jalgpalli Liit klubisid hätta ei jätta, kuid samamoodi nagu teistel aladel, kannavad võistkonnad suuri kahjusid. "Praktilise poole pealt oleme käima lükanud klubidele sellise juriidilise nõustamise liini, kuhu on võimalik helistada ja küsida keerulises olukorras nõu. Tegime ka hästi konkreetsed juhised, kuidas klubid võiksid kasutada töötukassa meedet. Tegime ka sellise arvutuse, mida kultuuriministeerium soovis, ehk siis millised on need kahjud mida jalgpalliklubid ja jalgpalliliit kannavad eriolukorra kehtestamisest kuni eriolukorra lõpuni. Need kahjud on päris suured, klubidel räägime suurusjärgust miljon ja jalgpalliliidul 700 000 eurost," avaldas Uiboleht.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!