Üheksakesi lõpetanud Levadia sai dramaatilise võidu Kuressaare üle

Väga olulise võidu sai kirja samuti medali eest heitlev Paide Linnameeskond, kui kodus alistati 2:1 Tallinna Kalev. Paide väravate eest hoolitsesid Tarmo Neemelo ja Edgar Tur, Kalevi eest sahistas võrku Markus Vaherna.

Dramaatilise võidu saanud Levadial on seega koos 74 punkti. Liider Florast jäädakse maha seitsme silmaga, Levadial on veel jäänud pidada kolm kohtumist. Floral on aga juba pühapäeval võimalus tiitel kindlustada, kui külla sõidetakse mullusele meistrile Nõmme Kaljule. Paide hoiab 71 silmaga kolmandat kohta.