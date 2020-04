UEFA teatas kuupäeva, millal peaks kohalikud jalgpalliliigad lõppema

Sellise informatsiooni avaldas Hollandi jalgpalliliit oma koduleheküljel.

Hollandlased kirjutavad, et see eeldab, et meistrivõistlused peaks jätkuma hiljemalt juuni teisest poolest.

UEFA otsustas täna tühistada kõik juunikuised rahvuskoondiste mängud. Ühtlasi selgus täna, et suvel Eestis toimuma pidanud U-17 noormeeste vanuseklassi Euroopa jalgpalli meistrivõistluste finaalturniir jääb ära.

Juba varem oli UEFA langetanud otsuse, et tänavused Euroopa meistrivõistlused peetakse 2021. aastal.