U21 vutikoondis alustab aastat treeninglaagriga Türgis

Treeninglaagris peetakse esmalt kohtumine Ukrainaga, kellega minnakse vastamisi neljapäeval, 21. märtsi Eesti aja järgi kell 14.00. Pühapäeval, 24. märtsil kell 16.00 kohtutakse Kasahstaniga ning laagri viimane mäng peetakse teisipäeval, 26. märtsil, mil meie vastaseks on Makedoonia. Kohtumised toimuvad kohaliku Antalya Cupi raames, kui Türgis on samal hetkel koos mitmed noortekoondised – lisaks eelpool mainitud meeskondadele on Türgis treeninglaagris ka Läti U21 koondis.

„Tegu on selle aastakäigu mängijate esimese kogunemisega. Selge on see, et treeneritena peame mängijatega tutvuma ja laskma neil omavahel jalgpallialaselt tutvuda – seltskonnas on mängijaid, kes teavad teineteist väga hästi, kuid nimekirjas on nelja erineva aastanumbriga mängijaid, mis tähendab, et mitmed neist pole koos mänginud. Peamine eesmärk on anda aimu, kuidas me sooviksime võistkonnana edasi minna,“ sõnas noortekoondise peatreener Karel Voolaid.

„Väga keeruline on esimeste mängude eel panna eesmärke tulemuste osas, sest vastastel on samamoodi uued aastakäigud ja mitmel puhul ka treenerid – näiteks Ukraina U21 koondise etteotsa on astunud Ruslan Rotan. Pigem keskendume enda tegemistele, soovime minuteid optimaalselt jagada ning mängijatele meie mängujoonist ja -filosoofiat tutvustada. Valiksari algab sel korral alles sügisel ning mitmeid asju võib vahepealsel ajal muutuda, kuid loodame, et teeme aastale eduka alguse,“ lisas Voolaid.