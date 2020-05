U19 Eliitliigas selguvad viimased edasipääsejad

Enne sunnitud pausi jõudsid A-alagrupi meeskonnad väljakul käia kahel korral ning tabeli esimest ja kolmandat kohta lahutab kõigest üks punkt. Tartu JK Tammeka ja JK Tallinna Kalev on võrdselt teeninud neli punkti ning kolmas on kolme punktiga Nõmme Kalju FC, kellel on kirjas võit Tallinna FC Flora üle. Floral on kahe vooruga punktiarve avamata.

Viimases voorus on 27. mail vastamisi Kalju – Tammeka (kell 17.00) ning Flora – Kalev (20.00).

B-alagrupi võitis üheksa punkti kogunud Tallinna JK Legion ning grupist pääses lisaks edasi kaks võitu teeninud FC Nõmme United. JK Tabasalu oli kolme punktiga kolmas, FC Levadia jäi sel korral punktita.

Poolfinaalid peetakse Sportland Arenal juunikuus. Teisipäeval, 9. juuni kell 19.00 mängib A-alagrupi võitja Nõmme Unitediga ning kolmapäeval, 10. juunil kell 19.00 kohtub JK Legion A-alagrupis teise koha saavutanud meeskonnaga.

Nii viimased alagrupimängud kui ka poolfinaalid peetakse pealtvaatajateta.

Finaalmäng toimub 4. juulil kell 19.30 A. Le Coq Arenal.