U17 koondise kaks staari ei mahu ühele väljakule ära. Pohlak: ma tajun, et ma ei suuda seda probleemi lahendada

Eesti jalgpalliliidu president Aivar Pohlak rääkis Kalev Kruusile Betsafe'i podcastis, et tema arvates ei mahu Jürgens ühele väljakule teise selle põlvkonna ründetalendi Aleksandr Šapovaloviga.

"See on nii keeruline olukord, et isegi mina ei saa seal midagi parandada. Norbert (U17 koondise peatreener Norbert Hurt - toim) on Jürgensi isaga mitu puuda soola ära söönud ja teinud oma parima, mis võimalik. Minu enda kahtlus on seda lugu vaadates, et nad ei mahu Šapovaloviga koos väljakule," sõnas Pohlak.

"Ma olen üldiselt inimene, kes on probleemide lahendaja. Ma arvan, et ma olengi kõik probleemid ära lahendanud. See on selline olukord, kuhu on kuradi raske sekkuda. Ma ei tea seda võtit või lahendust. Ma tajun, et ma ei suuda seda lahendada."

"Norbert on mulle sõnastanud, et tema tajub, kuidas isa tahab, et me ei kutsuks teda koondisse. Et meie närvid ütleks esimesena üles. Ta on võtnud eesmärgiks, et seda ta ei luba. Tema on nii kannatlik kui vähegi võimalik," lisas Pohlak.

Eesti U17 koondis võttis viimase suure skalbi 24. septembril Tartus Hispaanialt, kes alistati UEFA sõprusturniiril Šapovalovi 83. minuti väravast 3:2. Märtsikuisel turniiri üllatati 2:1 võiduga Tallinnas Prantsusmaad.

Jürgens on U17 koondises pidanud vaid ühe mängu, kui tänavu 19. veebruaril alistati võõrsil sõpruskohtumises Hollandi meeskond.

Vaata Aivar Pohlaku täispikka intervjuud Betsafe'i podcastile siit: