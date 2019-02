TV3 VIDEO | Eesti tulevikulootus sõlmib Londoni Arsenaliga kolmeaastase profilepingu

Nõmme Unitedi meeskonnast sirgunud 16-aastane väravavaht on tippseltskonnas ennast tõestanud, mille kinnituseks saab ta Arsenaliga peagi kolmeaastase profilepingu, teatavad TV3 Seitsmesed Uudised.

"Ta on hästi sisse elanud ja väärib Arsenali akadeemias olemist. Ta on saanud juba treenida Arsenali esindusvõitskonna ja esindusmeeskonna väravavahtidega, mis kindlasti on väärt kogemus," sõnas Heina kasvatajaklubi Nõmme Unitedi juht Mart Poom.