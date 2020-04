Tunneli lõpus paistab valgus: Karol Metsa klubi peab laupäeval sõprusmängu

AIK-i vastaseks laupäeval Eesti aja järgi kell 15 algavas mängus on kolmandas liigas mängiv Stockholmi meeskond Vasalunds IF.

Rootsi meedias on tulevasteks nädalateks kokku lepitud sõprusmängud tekitanud suurt poleemikat, sest omavahel kohtuvad ka kaks kanget linnarivaali Djurgarden ja Hammarby. Tuline derbi leiab aset 23. mail. Fännid on aga seisukohal, et selliseid derbisid ei tohiks kunagi treeningmängudena pidada.

Varasemad treeningmängude derbid on näidanud, et mängijad võtavad neid tõsisemalt kui tavalisi sõpruskohtumisi, mis suurendab vigastuste riski. Praegune koroonaaeg toob endaga kaasa veel ühe probleemi: fännid, kes pole ammu jalgpalli näinud, tahaksid selliseid derbimänge väga oma silmaga näha, mis võib sundida meeskondi leppima kokku salajasi kohtumispaiku.

AIK ja Vasalundi mängu toimumispaika pole fännidele öeldud. Küll aga kutsutakse toetajaid üles mängule kaasa elama klubi kodulehel näidatava otseülekande vahendusel.

Mets rääkis 9. aprillil Delfile, et Rootsi kõrgliiga plaanib mängudega jätkata juuni alguses ning pidada kohtumisi iga nelja päeva tagant. Ning loodetavasti ikka publikuga. "Meie klubi ilma publikuta mängida ei taha. Ma ei tea, mis teised otsustavad. Finantsiliselt oleks see kõigile väga suur kahju," ütles Mets, kelle klubi mängudel oli möödunud hooajal keskmiselt 18 900 pealtvaatajat.