Tunjovi debüüt Itaalia kõrgliigas algkoosseisus lõppes kaotusega, Klavan ja Co tegid taas nullimängu

Tunjov ja SPAL pidid võõrsil võtma Genovalt vastu 0:2 kaotuse. Koduvõistkonnale tõid võidu Goran Pandevi ja Lasse Schöne tabamused. Võõrustajate võit oleks võinud kujuneda ka suuremaks, kuid Iago Falque eksis avapoolaja lõpus penaltil.

Esmakordselt kohtumist väljakul alustanud Tunjov vahetati pingile 58. minutil. Tunjovi tegi avapoolajal ka ühe pealelöögi (SPAL tegi neid mängu peale kokku vaid kolm - toim), kuid üritus lendas selgelt üle värava.

Pühapäeval oli võistlustules ka teine eestlane, kui Klavan ja Cagliari võõrustavad Leccet. Teist kohtumist järjest lõppes Cagliari jaoks mäng väravateta viigiga.

Kuigi väravaid ei löödud, oli mõlemal poolel mitmeid ohtlikke võimalusi. Eriti ohtlik oli külalisvõistkond Lecce teise poolaja alguses, kui Riccardo Saponara lõi värava, kuid seda suluseisust ning Marco Mancosu tabas mõned minutid hiljem posti.

Kaitses soliidse partii teinud Klavan sai kirja täismängu.

Klavan ja Co jätkavad liigas 39 punktiga 11. kohal. Püsimajäämise nimel võitlev Lecce hoiab 29 silmaga 18. kohta. Keeruline on seis Tunjovi ja SPAL-i jaoks, kui 19 punktiga ollakse selgelt viimasel kohal. Päästev 17. positsioon jääb kuus vooru enne lõppu 11 silma kaugusele.

ENNE MÄNGE:

Tunjov ja SPAL kohtuvad Eesti aja järgi kell 18.15 algavas kohtumises Genovaga. 19-aastase Tunjovi jaoks on see tänavu viies kohtumine Itaalia kõrgliigas, kuid esimene algkoosseisus. Varem on ta SPAL-i eest mängu alustanud korra, kui Itaalia karikasarjas kohtuti AC Milaniga.

Ragnar Klavan ja Cagliari lähevad kell 20.30 toimuvas kohtumises vastamisi Leccega. Kas Eesti jalgpallikoondise kapten algkoosseisu kuulub, pole veel teada. Lootust selleks aga on, kui alles eelmises voorus tegi eestlane Fiorentina vastu kaasa täismängu.

Standings provided by SofaScore LiveScore