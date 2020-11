Tuline lõpusirge! Kuidas Nõmme Kalju koroonaaugust välja ronib ja mida see tähendab?

Pärast Premium liiga 18. vooru liikus FC Flora juba kindlalt meistritiitli poole. Samal ajal käis nende selja taga tihe heitlus eurosarja teise otsepääsme ehk Euroopa liiga koha eest. Soosik kippus olema Nõmme Kalju, kes oli sel ajal Eesti kõrgliigas parima kaitsega meeskond(Flora oli lasknud endale lüüa 13, Kalju 10 väravat). Edasi langes Kalju klubi koroonaviiruse küüsi. Kodustel meistrivõistlustel ootas ees kuuajaline mängu- ja treeningupaus, millele järgnes tiheda graafikuga mängimine.

Tabeliseis pärast 18. vooru: 1. FC Flora 49 punkti, 2. Nõmme Kalju 38, 3. Paide Linnameeskond 36, 4. FCI Levadia 32.

Sellest n-ö koroonaaugust välja ronimine on Kalju jaoks olnud vägagi vaevaline. „Täielikult ei olegi sellest taastunud. Ei ole sellist mudelit, kuidas sellest olukorrast üldse välja tulla,” tunnistas Kalju juhendaja Marko Kristal pärast pühapäevast väärt 0 : 0 viiki FC Floraga. Europääse on klubil käeulatusest sisuliselt ära libisenud. Nüüd on küsimus, kas suudetakse näpata varupilet või tuleb loota varuplaanile. Ebaõnnestumise korral koidab klubile vähemalt 150 000 euro suurune tagasilöök.