Treeningul kätt vigastanud Joonas Tammele tehakse hommikul operatsioon. Mis saab koondisemängudest?

"Täpselt ei teagi, kuidas see juhtus. Trenni lõpus proovisin paelu siduda ja vasaku käe sõrmed ei liikunud. Viidi röntgenisse ja öeldi, et käe peal on luumurd. Homme hommikul tehakse operatsioon," rääkis Tamm Delfile ja Eesti Päevalehele.

Kuivõrd seab see vigastus ohtu Eesti koondise eelseisvad mängud Põhja-Iirimaa (2020. aasta EM-valiksarja avamäng Belfastis 21. märtsil) ja Gibraltariga (26. märts maavõistlus)?

"Oleneb taastumise kiirusest, aga kuskil nädala pärast peaksin saama jooksma ja trenni tegema hakata. Proovin võimalikult kiiresti trenni tagasi saada. Usun, et koondisemängud ei tohiks probleem olla," arvas tänase öö Kielce haiglas veetev Tamm.

"Klubi arstide sõnul olen koondisemängudeks kindlasti mängukõlbulik," lisas ta.