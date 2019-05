Transi kapten Marko Meerits: Eesti liiga tabeliseis ei peegelda meie taset, meil on palju kvaliteeti

„Ma ei ole selles (Narva tulekus – toim.) kordagi kahelnud ja seda kahetsenud. Mul oli eesmärk mängida ja praegu naudin seda protsessi. Mulle meeldib, et meeskond on hingega asja juures,“ kiitis Meerits tiimikaaslasi. „Mul ei ole esmane kogemus kaptenina tegutseda. See on minu tegutsemise juures väga midagi ei muuda. Väravavahina räägin väljakul nagunii palju. See on suur au, et mulle kaptenipael usaldati.“

Meeritsal leidus palju kiidusõnu peatreeneri kohusetäitja Valeri Bondarenko suunas, kes on ametis olnud kuu aega.

„Ütleme nii, et ta on toonud meeskonda mingil määral rohkem professionaalsust. Teeme rohkem teadlikku trenni. Kõik liinid teavad oma ülesandeid. Kõik teavad, mida tegema peavad,“ tõi Meerits välja treenerivahetusega toimunud muudatused.

Meerits tõdes, et vähemuses mänginud Kalju oli lõpuni ohtlik ning eriti ohtlikud olid nende vasturünnakud. Lõpuks sai puuriluku hinnangul otsustavaks nende suurem tahe.

„Rääkisime enne finaali, et mängime südamega ja jätame kõik väljakule,“ kiitis ta tiimi võitlusvaimu ning lisas, et Premium liiga tabeliseisu praegune viies koht ei näita nende tegelikku taset. „Eesti liiga tabelises ei peegelda meie taset. Meil on palju kvaliteeti ja oleme ühtne meeskond. See on meie suurim löögirusikas. Üritame tabelis tõusta ja kõigil elu raskeks teha.“