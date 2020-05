TJK Legion, noorte imeline kasvulava. Klubi president ja peatreener sihib Eesti koondise tüüri kohta

Eesti jalgpalli noortekoondiste nimekirju sirvides jääb aina enam silma, et tooni annavad TJK Legion ja Nõmme United. Seega on üsna mõistetav ka viimasel ajal levima hakanud arvamus, mille kohaselt tehakse just nendes kahes klubis parimat noortetööd. Neist esimene otsustas 2017. aastal keskenduda ka täiskasvanute jalgpallile ja on nüüd juba Eestis kõrgeimal tasemel.

TJK Legioni ajalugu on tegelikult vägev. Sellest klubist on tuule tiibadesse saanud mitu Eesti jalgpalli suurkuju. Samal ajal löövad juba uued pauguga ukse lahti. Ambitsioonikusest annab märku ka klubis presidendi ja peatreeneri ametit pidava Deniss Belovi isiklik suur unistus.