Tipneri karikavõistlustel selguvad täna õhtuks kõik poolfinalistid

Levadia juhendaja Aleksandar Rogic: „Ühelt poolt on mänguks Paide Linnameeskonna vastu lihtsam valmistuda kuna pühapäeval kohtusime nendega Premium Liigas, teisalt on ühe meeskonnaga kaks korda järjest mängimine omajagu keeruline ülesanne. Soovime kaitsta Eesti karikat ning võita igas sarjas, kus me osalema, kõik mängud. Sellest vaatenurgast lähtudes valmistame end ette veel üheks väga raskeks mänguks tugeva vastasega. Peame eelmisest mängust kiiresti taastuma ja minema mängule samasuguse tahte, enesekindluse ja keskendumisega nagu eelmisel korral, siis võime oodata head tulemust."

Kaitsja Igor Dudarev: „Mängime võidu ja edasipääsu nimel. Tahame veelkord oma peatreenerile näidata, et suudame taga nulli hoida ning ees väravaid lüüa."

Mängu kohtunik on Joonas Jaanovits, keda abistavad Sander Saga ja Risto Eelmaa. Neljas kohtunik on Kristo Tohver.

Täispilet Paide – Levadia mängule maksab 3 eurot. Klubi liikmetele ja klubiperele on pilet 1 euro, alla 12-aastastele lastele ja pensionäridele sissepääs tasuta! Sama kehtib ka Paide LM helkuri omanikele!

Teine tänane veerandfinaal toimub Narva Kalev-Fama staadionil, kui kohalik Narva Trans võõrustab samuti kell 19.00 algavas kohtumises Maardu Linnameeskonda. Mängu otseülekannet näeb jalgpall.ee vahendusel.

Transi peatreener Dmitrijs Kalašnikovs: „Karikamängud on erilised sellepärast, et teist võimalust kellelgi ei ole - peab võitma siin ja praegu. See on hoopis teine psühholoogia. Valmistume mänguks ning saame aru, et niisama see võit ei tule ja peame maksimaalselt pingutama."

Mängija Roman Nesterovski: „Reeglina on karikamängud väga pingelised. Mängime kodus ning kõik teavad, et Narvas ei ole kellelgi lihtne. Peale võitu Tammeka vastu oleme heas tujus ja valmis oma fänne ilusa jalgpalliga rõõmustama."

Maardu meeskonna peatreener Andrei Borissov: „Karikamängus ei ole meil mingit konkreetset eesmärki, aga kui me juba veerandfinaalini jõudsime, siis miks ka mitte üritada jõuda poolfinaali?“

Mängija Ilja Zelentsov: „Karikas jäi meeskonna jaoks tahaplaanile. Meeskond on hetkel raskustes komplekteerimisega, sest on palju vigastatud mängijaid. Kas suudame Narva alistada, on hea küsimus. Me ei ole nendega veel kohtunud meistrivõistluste raames. Nii või teisiti on karikamäng heaks treeninguks nii meile kui ka Narvale. Loomulikult püüame jõuda poolfinaali, aga kui reaalne see saab olema, näitab juba mäng.“

Mängu kohtunik on Andrei Karhu, abikohtunikeks Raul Kaivoja ja Rasmus Maalinn ning neljandaks kohtunikuks Toomas Nõmmiste.

Täispilet väravas maksab 3 eurot, eelmüügist on hinnaks 2,50€ eurot. Lapsed kuni 18a ja pensionärid pääsevad mängule 2 euroga.

Loe veel

Teisipäevastes veerandfinaalides olid edukad Nõmme Kalju ja FC Elva. Kalju alistas lisaajal Tartu JK Tammeka, Elva oli parem JK Tabasalust. Eilses Kalju - Tammeka heitluses jäid normaalajal väravad löömata, kuid kohtumise võitis lõpuks Kalju 2:1. Esimese värava Tammeka võrku lõi Kaspar Paur 104. minutil, kuid Tammeka suutis viigistada mänguseisu 1:1-le seitse minutit hiljem. Tammeka teenis penalti ja kuigi Vitali Teleš suutis Tauno Tekko löögi esmalt tõrjuda, suutis Tekko tagasi põrkunud palli väravasse toimetada. Kalju võiduvärav sündis 119. minutil, mil Kaspar Pauri tsenderduse suunas väravasse lisaajal vahetusest sekkunud Hector Nunez Segovia. Kalju - Tammeka mäng on järelvaadatav Soccernet.ee portaalist.

Teises teisipäevases mängus alistas Esiliigas palliv FC Elva aste madalamal palliva JK Tabasalu võõrsil 5:1. Elva kangelaseks tõusis Martin Thomson, kes viis esmalt Elva juhtima ja oli taas täpne pärast vastase viigiväravat. Thomsoni esimene tabamus sündis juba kolmandal minutil standardolukorra järel ja kuigi Tabasalus avanes juba mõne minuti pärast suurepärane võimalus viigistamiseks, pidi arvukas kodupublik ootama viigiväravat 25. minutini, mil Kersten Lõppe mängis üle Elva väravavahi ja viigistas seisu 1:1-le. Poolajavileks oli seis külaliste kasuks 2:1 tänu Thomsoni 35. minuti väravale.

Teist poolaega kontrollis Elva ning 65. minutil viis Veiko Maidla iluväravaga Elva kahe väravaga juhtima. Mängu viimased tabamused kirjutati Veiko Küti ja Kaarel Tinni nimele vastavalt 74. ja 84. minutil. JK Tabasalu – FC Elva mäng on järelvaadatav jalgpall.ee portaalist.

Poolfinaalpaarid loositakse Eesti Jalgpalli Liidus Elmar Saare nimelises konverentsikeskuses neljapäeval kell 14.00.