Tipneri karikavõistlusel selguvad täna esimesed poolfinalistid

Tabasalu peatreener Marko Kristal: „Karika veerandfinaal on nagu pidupäev. Koduväljak, fännid, teleülekanne - võimas! Meie jaoks on see suur sündmus ja kui Fortuuna on meid kandnud siiamaani, siis proovime nüüd ise mängida nii, et me jõuaks juba poolfinaali. Tahaks kodupublikule võimsa elamuse pakkuda. Igal juhul on see mäng meie noorele võistkonnale heaks kogemuseks."

Mängija Rasmus Tomson: „See on see mäng, mida ma olen oodanud! See on eriline tunne! Igal juhul läheme seda mängu võitma ja siis võib öelda, et Tabasalu on kahe sammu kaugusel Euroopa Liigast!"

FC Elva peatreener Veiko Haan: „Austusest vastase vastu tahame pakkuda JK Tabasalule väga head mängu ja anname endast parima, ning mingit allahindlust ei tee nii vastastele kui ka endale. Austusest enda fännide vastu tahame neile pika reisi eest pakkuda ilusat FC Elva võitu."

Mängija Veiko Kütt: „Kahest väikesest klubist üks pääseb teisipäeval karika poolfinaali. Teeme omalt poolt kõik, mis võimalik, et see oleks FC Elva. Tuleb võitluslik mäng ja loodetavasti on ka palju pealtvaatajaid."

Mängu kohtunik on Mart Martin ning abikohtunikeks Rein Väin ja Marto Kiisk. Neljas kohtunik on Maksim Ramazanov.

Homsetes veerandfinaalides kohtuvad kell 19.00 Paide Linnameeskond – Tallinna FCI Levadia (Soccernet.ee) ja JK Narva Trans – Maardu Linnameeskond (jalgpall.ee).

Tänavune klubijalgpalli pidupäev toimub 25. mail A. Le Coq Arenal. Päeval, mil selguvad ka naiste ning meeste karikavõitjad, jagub tegevust kogu perele.