Tipneri karikasarjas toimumata jäänud lisaaeg mängitakse tagantjärele

Karikavõistluste juhend näeb ette, et pärast viigilist normaalaja tulemust tuleb mängida 2x15 minutit lisaaega ja kui ka pärast seda on tulemus viigiline, lüüakse penalteid. Võistkonnad jäid 29. juuli kohtumises normaalajal 1:1 viiki, kuid kohtuniku eksimuse tõttu alustati kohe penaltiseeriaga. Sellest tulenevalt tühistas EJL toimunud penaltiseeria tulemuse ja mängu tuleb jätkata sealt, kust see pooleli jäi ehk lisaaja algusest.

Kui lisaaja jooksul võitjat ei selgu, selgitatakse võitja uute penaltilöökidega. Mängu jätkamisel võetakse aluseks Eesti 2020/21. aasta karikavõistluste juhendi punktis 23.3 toodud mängu jätkamise põhimõtteid.

Edasimängimisel alustatakse kohtumist seisult, mis oli mängu katkestamise hetkel. Samuti kehtivad kõik mängus seni tehtud otsused ja vahetused. Karikavõistlustel on lubatud lisaajal teha üks lisavahetus ehk neljas vahetus.