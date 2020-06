Tipneri karikafinalistid selguvad laupäeval

Esimeses poolfinaalis on kell 13.00 Elva linnastaadionil vastamisi kohalik FC Elva ning valitsev Eesti meister Tallinna FC Flora. Meeskonnad kohtusid Tipneri karikavõistlustel ka 2012. ja 2017. aastal, kui Flora võttis mõlemal korral 2:0 võidu.

2012. aastal Elvas peetud mängus tõid Florale 1/8-finaalis võidu Zakaria Beglarishvili ja Karl-Eerik Luigendi väravad ning viis aastat hiljem kohtuti A. Le Coq Arenal samuti 1/8-finaalis, kui teisel poolajal olid täpsed tänaseks FCI Levadiat esindav Brent Lepistu ning Flora noor ründaja Mark Anders Lepik, kes oli toona vaid loetud päevad varem tähistanud oma 17. sünnipäeva.

Teises poolfinaalis sihib finaalipääsu kodumeeskond JK Narva Trans, kes on valitsev karikakaitsja. Piirilinna meeskonna vastaseks on samuti Premium liigas palliv JK Tallinna Kalev, kellega Trans on tänavu korra kohtunud, kui 20. mail jäi matš Kadrioru staadionil 1:1 viiki.

Mullu karikafinaalis lisaajal Nõmme Kalju üle mänginud Trans on alustanud liigahooaega tagasihoidlikult, kui kaks punkti annavad hetkel viimase koha. Tallinna Kalev on kaheksast mängust kirja saanud seitse punkti, mis on piisav kaheksandaks kohaks. Trans – Kalev poolfinaali avavile kõlab Kreenholmi staadionil kell 19.00. Homsel mängupäeval tähistab oma 70. sünnipäeva Narva Transi president Nikolai Burdakov.

Mängud peetakse pealtvaatajateta. Mõlemast kohtumisest näitab otsepilti Soccernet.ee.